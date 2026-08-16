Πρωτοφανές μπουρίνι στη Μάνη

Δρόμοι-χείμαρροι, καταστροφές σε επιχειρήσεις και σπίτια

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Μάνη από το ξαφνικό χτύπημα της κακοκαιρίας. Μέσα σε μόλις δύο ώρες έπεσαν, 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Τα ορμητικά νερά εισέβαλλαν σε κατοικίες, οδηγοί εγκλωβίστηκαν ενώ μια γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό.

O απεσταλμένος του ALPHA στη Μάνη, Βασίλης Τζουβάνος, βρίσκεται στη Μάνη και μάς μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί.