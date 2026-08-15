Μάνη: Κεραυνός χτύπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο της

Ισχυρό μπουρίνι, έπληξε σήμερα την ανατολική Μάνη, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα, αλλά και καταστροφές, από τους ορμητικούς χειμάρρους.

Επίσης, σημειώθηκαν κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο.

Κεραυνός, χτύπησε μια γυναίκα, ενώ εκείνη βρισκόταν στο αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, και να μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Σπάρτης.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε το περιστατικό.

Πηγή βίντεο: Μανιάτες / Maniates – Facebook