Προσωρινά μη διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημέρωσε ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, από τις 15:00 έως τις 23:30, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που αξιοποιούν υπηρεσίες του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services) που αντλούν δεδομένα από το Μητρώο ΑΜΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που σχετίζονται με την ασφαλιστική ικανότητα και την κοινωνική ασφάλιση.

Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης στις υποδομές του Μητρώου ΑΜΚΑ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της συνολικής απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε καμία ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

Μεταξύ των υπηρεσιών που θα επηρεαστούν περιλαμβάνονται:

• Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης.

• Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και έξοδα κηδείας.

• Οι υπηρεσίες ελέγχου και χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας.

• Ο έλεγχος ασφαλιστικού ιστορικού και η έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.

• Η απογραφή ασφαλισμένων και η μεταβολή προσωπικών στοιχείων.

• Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν μη μισθωτούς, όπως εισφορές, οφειλές, έναρξη ασφάλισης και διαχείριση στοιχείων τέκνων για τη μείωση της εισφοράς μητρότητας.

• Η ηλεκτρονική αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

• Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες άλλων φορέων που διασυνδέονται με το σύστημα ΑΜΚΑ και αντλούν στοιχεία ασφαλισμένων, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Η πλήρης λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα αποκατασταθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης του συστήματος ΑΜΚΑ.