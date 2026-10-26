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Ο Παναγιώτης Φασούλας στον Alpha: «Δολοφονούσαν καριέρες»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 20:26

Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του αθλήματος. Οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις φέρνουν στο προσκήνιο ευθύνες, πρόσωπα και πρακτικές που αφήνουν βαριά σκιά στο ελληνικό μπάσκετ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η παρέμβαση του Παναγιώτη Φασούλα στον Alpha, με τη χαρακτηριστική φράση «δολοφονούσαν καριέρες».

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