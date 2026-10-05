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Προφυλακισμένοι γιατροί Μαζωνάκη: «Καίνε» τα ευρήματα και μαρτυρίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/10/2026 15:04

Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται στο φως για τους προφυλακισμένους γιατρούς, μέσα από τις απολογίες τους, αλλά και τις καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων.

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η περιγραφή της γιατρού, για την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.

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