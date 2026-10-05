Προφυλακισμένοι γιατροί Μαζωνάκη: «Καίνε» τα ευρήματα και μαρτυρίες
Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται στο φως για τους προφυλακισμένους γιατρούς, μέσα από τις απολογίες τους, αλλά και τις καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων.
Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η περιγραφή της γιατρού, για την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις