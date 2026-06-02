Πνιγμοί λουόμενων- Λάθη που κοστίζουν ζωές
Ανεβαίνει η θερμοκρασία και γεμίζουν οι παραλίες ωστόσο ο κίνδυνος πνιγμού παραμονεύει, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που μπαίνουν στη θάλασσα, έχοντας καταναλώσει προηγουμένως φαγητό και αλκοόλ. Σωτήριοι αποδεικνύονται οι ναυαγοσώστες στις οργανωμένες πλαζ, που μάλιστα έχουν συμβάλλει στη μείωση των θανάτων από πνιγμό.
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