Pizza Fan: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης, «βραχιολάκι» στον συνεργάτη του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, μετά την απολογία του για την υπόθεση που αφορά φερόμενη φοροδιαφυγή και δράση εγκληματικής οργάνωσης. Την απόφαση έλαβαν από κοινού ανακριτής και εισαγγελέας.

Για τον συνεργάτη του, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού στην ομάδα, αποφασίστηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, μέσω «βραχιολιού».

Στο μεταξύ, έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις, οι οποίες φτάνουν έως τις 6.000 ευρώ.

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τους 13 κατηγορουμένους που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, απομένουν πέντε να απολογηθούν. Οι απολογίες τους συνεχίζονται και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι αποφάσεις για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους θα γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.