Κακοκαιρία προ των πυλών: Μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται περιοχές της χώρας ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Μήνυμα από το 112 εστάλη την Τρίτη στις 19:00, καλώντας τους πολίτες στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την κεντρική και νότια Ελλάδα. Στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν ισχυρές βροχοπτώσεις περιλαμβάνονται επίσης τα Δωδεκάνησα, η Λάρισα, η Σκύρος, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Αττική, οι Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο.

Σε ισχύ ο Red Code έως την Πέμπτη

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, με τον χαρακτηρισμό «Red Code», βρίσκονται ήδη αρκετές περιοχές. Το μέτρο παραμένει σε ισχύ έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται η Εύβοια, η Φθιώτιδα και η Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και οι Σποράδες, η Μαγνησία και η Λάρισα από τη Θεσσαλία.

Στη λίστα βρίσκονται ακόμη η Αττική, τα Δωδεκάνησα και ολόκληρη η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα.