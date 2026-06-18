«Από κόσκινο όλες οι πολεοδομίες της χώρας»

Σαρωτικούς ελέγχους στα οικονομικά όλων των εργαζομένων στις πολεοδομίες της χώρας, ζήτησε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, με την αποκάλυψη του μεγάλου κυκλώματος στην Αττική

Θα ελεγχούν οι περιουσίες και οι καταθέσεις τους..

Δεσμευθήκαν ήδη οι περιουσίες των κατηγορουμένων στο πρόσφατο κύκλωμα..

Δεσμευθήκαν όμως και οι καταθέσεις του φαρμακοποιού που διακινούσε αναβολικά..

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.