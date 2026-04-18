Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Δύο νεκροί

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Πυροσβεστικής για τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στον Κολωνό και προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έγιναν γνωστά από την Πυροσβεστική η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος που επικοινώνησε με το ανακριτικό τμήμα που διενεργεί την προανάκριση είχε παραχωρήσει το διαμέρισμα στον ανιψιό της και γι αυτό μεταβαίνει στο νοσοκομείο “Ελπίς” όπου μεταφέρθηκε ο νεκρός άνδρας για αναγνώριση.

Η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή επίσης στο διαμέρισμα από τους πυροσβέστες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” και μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα στοιχεία της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5.20 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού ‘Αργους και Πλάτωνος στον Κολωνό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν αρχικά τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και λίγο αργότερα τον άνδρα επίσης χωρίς τις αισθήσεις του, οι οποίοι στη συνέχεια παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι ένοικοι των υπόλοιπων διαμερισμάτων απομακρύνθηκαν από την πολυκατοικία ενώ δύο γυναίκες από υπερκείμενους ορόφους ηλικίας 90 και 71 ετών παρελήφθησαν από κλιμάκιο του ΕΚΑΒ για εξέταση λόγω ελαφρών αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

