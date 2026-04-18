Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκαν οι τρείς κατηγορούμενοι για το θάνατο της Μυρτούς

Προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι τρείς άνδρες ηλικίας 26, 23 και 22 ετών για τον θάνατο της Μυρτούς, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής, η απόφαση ελήφθη μετά από πολύωρη διαδικασία, στη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκαν τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βαρύνουσα σημασία είχαν οι μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και το υλικό από κάμερες ασφαλείας ξενοδοχείου που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών γύρω από τον τραγικό θάνατο της νεαρής γυναίκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ