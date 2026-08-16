Πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα: Δυο νεκροί
Σπίτια στις φλόγες και απεγκλωβισμοί
Η Μαρία Κολοβού, μάς μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για την τραγωδία με δύο νεκρούς στις πυρκαγιές της Σαλαμίνας, όπου εντοπίστηκαν κατά της διάρκεια της κατάσβεσης.
Εν τω μεταξύ, μάχη σε δύο μέτωπα, δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εκκενώνονται κάτοικοι και επισκέπτες δια θαλάσσης.
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