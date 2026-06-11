Παξοί: Στις φλόγες δύο σκάφη στο λιμάνι Γάιος
Στις φλόγες έχουν τυλιχτεί εδώ και λίγη ώρα ένα καταμαράν και ένα ξύλινο πλοιάριο στο λιμάνι Γάιος των Παξών. Αυτήν την ώρα σπεύδει στους Παξούς πυροσβεστικό πλοιάριο από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε ένα από τα δύο σκάφη υπήρχαν τουρίστες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν.
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