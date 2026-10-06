Πάνω από 270 διασώσεις μεταναστών στην Κρήτη – Ανάμεσά τους ανήλικοι

Ξεπέρασαν τους 270 οι μετανάστες που έχουν φτάσει στην Κρήτη, ενώ η κινητοποίηση των αρχών συνεχίζεται.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Την ίδια στιγμή, ομάδα παράτυπων μεταναστών εντοπίστηκε στην παραλία Ψαρή Φοράδα, στη νότια Κρήτη.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά τους.

Ο συνολικός αριθμός των αφίξεων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις και η καταμέτρηση συνεχίζονται.

Μεταξύ των ανθρώπων που έχουν ήδη εντοπιστεί βρίσκονται και ανήλικοι.