Πανικός με ηλικιωμένο οδηγό στη Ναύπακτο – Τελευταία στιγμή σώθηκαν μητέρα και παιδί

Σε ένα σοκαριστικό βίντεο- ντοκουμέντο τώρα από την πόλη της Ναυπάκτου. Μια μητέρα, πήδηξε αγκαλιά με το παιδί της μέσα σε σούπερ μάρκετ, προσπαθώντας να το σώσει από έναν ηλικιωμένο οδηγό που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε ότι έβρισκε μπροστά του.

Μας ενημερώνει η Βικτορία Δαράτου.