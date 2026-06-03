Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο- Τρεις στο εδώλιο για υπόθαλψη

Το θέμα που ακολουθεί, αφορά στην άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πάρκο Ασυρμάτου. Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τρεις φίλους του δράστη με την κατηγορία υπόθαλψης εγκληματία.

Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα όσα είπε ο πατέρας του θύματος στο δικαστήριο.