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Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο- Τρεις στο εδώλιο για υπόθαλψη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/06/2026 20:35

Το θέμα που ακολουθεί, αφορά στην άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας,  στο πάρκο Ασυρμάτου. Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τρεις  φίλους  του δράστη με την κατηγορία  υπόθαλψης εγκληματία.

Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα όσα είπε ο πατέρας του θύματος στο δικαστήριο.

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