Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο- Τρεις στο εδώλιο για υπόθαλψη
Το θέμα που ακολουθεί, αφορά στην άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πάρκο Ασυρμάτου. Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τρεις φίλους του δράστη με την κατηγορία υπόθαλψης εγκληματία.
Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα όσα είπε ο πατέρας του θύματος στο δικαστήριο.
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