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Φόνοι στο Καμπαναριό

Φόνοι στο Καμπαναριό

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ALPHA NEWS

Ως εδώ και μη παρέκει με τους κλέφτες χαλκού

Το σχόλιο του Τάκη Χατζή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 20:21

Η τραγωδία στην Πλάκα αναδεικνύει μια σύγχρονη μάστιγα που δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως απλή παραβατικότητα.

Κλοπές, απάτες και παράνομες δραστηριότητες καταστρέφουν περιουσίες, διαλύουν οικογένειες και, σε ακραίες περιπτώσεις, κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

Η ανοχή στην επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα και η αίσθηση ατιμωρησίας υπονομεύουν την ασφάλεια των πολιτών.

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