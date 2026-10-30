Ως εδώ και μη παρέκει με τους κλέφτες χαλκού

Η τραγωδία στην Πλάκα αναδεικνύει μια σύγχρονη μάστιγα που δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως απλή παραβατικότητα.

Κλοπές, απάτες και παράνομες δραστηριότητες καταστρέφουν περιουσίες, διαλύουν οικογένειες και, σε ακραίες περιπτώσεις, κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

Η ανοχή στην επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα και η αίσθηση ατιμωρησίας υπονομεύουν την ασφάλεια των πολιτών.