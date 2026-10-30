Για χαλκό λίγων ευρώ κλέφτες ανατίναξαν το κτίριο

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κέντρο της Αθήνας, για έναν χαλκοσωλήνα αξίας μόλις 20 ευρώ. Μια απόπειρα κλοπής χαλκού, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, φέρεται να προκάλεσε διαρροή φυσικού αερίου και την καταστροφική έκρηξη στην Πλάκα. Το τίμημα ήταν ανυπολόγιστο: έξι ανθρώπινες ζωές. Μια τραγωδία που αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο πού μπορεί να οδηγήσει η εγκληματική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή. Για λίγα ευρώ, έξι άνθρωποι δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς..