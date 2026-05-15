Όρμησαν να λιντσάρουν κατηγορούμενο
"Απόπειρα ανθρωποκτονίας 33χρονου"
Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο
Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε ο 47χρονος από χωριό της Μεσαράς, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 33χρονου συγχωριανού του.
Συγγενείς του θύματος, επιτέθηκαν στον κατηγορούμενο την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στον ανακριτή.
Η Ελένη Στάθογλου μας ενημερώνει.
