Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πάρνηθα

Στο στάδιο της πλήρους κατάσβεσης βρίσκονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, στην πυρκαγιά στην Πάρνηθα, η οποία είναι οριοθετημένη και σε ύφεση και δεν υπάρχει κίνδυνος πλέον, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Ωστόσο παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο, μέχρι τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνεται από την Πολιτική Προστασία, η πυρκαγιά ήταν σε δύσβατο σημείο, αλλά χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης και κυρίως των εναέριων μέσων και των πεζοπόρων τμημάτων, οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα.

Στον τόπο της πυρκαγιάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από καλώδια του ΔΕΔΗΕ και συγκεκριμένα από το δίκτυο που καταλήγει στο καζίνο.

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία είχε διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ, αλλά πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ