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ALPHA NEWS

Οργισμένοι πυρόπληκτοι με τις αυτοψίες

«Καμένα σπίτια χαρακτηρίζονται επισκευάσιμα»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/08/2026 20:20

 Ξεκίνησαν από το πρωί από ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, από την καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, που στοίχισε τη ζωή σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν οργισμένοι στην κάμερα oτι πολλά από τα σπίτια που έγιναν στάχτη χαρακτηρίστηκαν “κίτρινα” δηλαδή επισκευάσιμα.

Δείτε τι κατέγραψε το ρεπορτάζ του Alpha.

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