Οργισμένοι πυρόπληκτοι με τις αυτοψίες
«Καμένα σπίτια χαρακτηρίζονται επισκευάσιμα»
Ξεκίνησαν από το πρωί από ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, από την καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, που στοίχισε τη ζωή σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.
Οι κάτοικοι καταγγέλλουν οργισμένοι στην κάμερα oτι πολλά από τα σπίτια που έγιναν στάχτη χαρακτηρίστηκαν “κίτρινα” δηλαδή επισκευάσιμα.
Δείτε τι κατέγραψε το ρεπορτάζ του Alpha.
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