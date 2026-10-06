ΟΛΘ: 54χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε αποθήκη

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας σε αποθήκη του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής για την παροχή συνδρομής.

Η επιχείρηση στο σημείο

Ο 54χρονος βρισκόταν σε αποθήκη του ΟΛΘ όταν τραυματίστηκε σοβαρά. Για την παροχή βοήθειας κινητοποιήθηκαν άμεσα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ στο σημείο έφτασαν και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι δυνάμεις που έσπευσαν στην αποθήκη του ΟΛΘ συνέδραμαν στην επιχείρηση για τον τραυματισμένο άνδρα.

Με ασθενοφόρο στο «Γ. Γεννηματάς»

Στη συνέχεια, ο 54χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς».

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του.