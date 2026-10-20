Ολοκληρώθηκε στον Βόλο η urban τοιχογραφία αφιερωμένη στη μνήμη του Γ. Μαζωνάκη ως «Κρητικός»

Ολοκληρώθηκε στην καρδιά του Βόλου, στη συμβολή των οδών Ερμού 89 και Σέφελ, η εντυπωσιακή κρητική urban τοιχογραφία αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Το έργο, που συνδυάζει με ιδιαίτερη ευαισθησία την κρητική λαϊκή αισθητική με τη σύγχρονη γλώσσα της street art, αποτυπώνει το πορτρέτο του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή και μετατρέπει έναν αστικό τοίχο σε δημόσιο σημείο μνήμης και αναφοράς.

Η σύλληψη και ο σχεδιασμός φέρουν την υπογραφή της εικαστικού και ποιήτριας Άννας Εμμανουήλ, ενώ την υλοποίηση στον μεγάλο τοίχο ανέλαβε ο καλλιτέχνης του δρόμου Στράτος Μπόμπολος (sot.184). Μέσα από την κρητική οπτική, η τοιχογραφία ενσωματώνει στοιχεία της παράδοσης —όπως η χαρακτηριστική απόδοση του κεφαλιού με σαρίκι/δίχτυ και η χρήση κόκκινων λουλουδιών— σε μια σύγχρονη, δυναμική σύνθεση που συναντά τον περαστικό στον δρόμο και παραμένει ζωντανή στην καθημερινότητα της πόλης.

Κεντρική θέση στο έργο κατέχει ο στίχος «Ανήκω σε μένα και στα όνειρα μου», από το εμβληματικό τραγούδι που ταυτίστηκε όσο λίγα με την καλλιτεχνική ταυτότητα του Μαζωνάκη. Παράλληλα, οι χρονολογίες 1972 και 2026 οριοθετούν τη ζωή και την παρουσία του: από τη γέννησή του στη Νίκαια του Πειραιά, με βαθιές κρητικές ρίζες από την περιοχή της Σητείας, έως την απώλειά του στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών.

Η τοποθέτηση του mural σε κεντρικό σημείο του Βόλου δεν είναι τυχαία. Εντάσσει οργανικά τη μορφή του Μαζωνάκη στο αστικό τοπίο της Θεσσαλικής πόλης, προσφέροντας μια πρωτότυπη εικαστική ανάγνωση της φιγούρας του μέσα από την κρητική ματιά. Το έργο δεν επιβάλλεται· εναρμονίζεται με τον ρυθμό του δρόμου και γίνεται μέρος της καθημερινής διαδρομής κατοίκων και επισκεπτών, αφήνοντας ένα διαρκές αποτύπωμα μνήμης.

Το έργο είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους όσους διέρχονται από την Ερμού 89 στον Βόλο και αποτελεί ένα ζωντανό φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που «ανήκε σε εκείνον και στα όνειρά του» — και που, μέσω αυτής της δημιουργίας, ανήκει πλέον και στη δημόσια μνήμη της πόλης.