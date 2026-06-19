Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα» Μεγάλοι Έλληνες αθλητές στο «6ο elpida summer festival”
Τρεις μαγικές ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, χορό, αθλήματα και δημιουργικά εργαστήρια έζησαν οι μικροί ασθενείς του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» .Το 6ο ELPIDA Summer Festival, πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου.
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