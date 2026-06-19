Ο ψηλότερος Έλληνας στον ALPHA
Τα θετικά αλλά και τα αρνητικά, που έχει η ζωή για έναν άνθρωπο με ύψος 2 μέτρα και 26 εκατοστά, αποκάλυψε στην τηλεόραση του ALPHA, ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πρόκειται για τον ψηλότερο Έλληνα στον κόσμο, που ζει στη Γερμανία και κατάγεται από την Λάρισα.. Ο 36χρονος επιχειρηματίας, έγινε μάλιστα πρώτη είδηση σε τηλεοπτικό κανάλι της Ιαπωνίας, το οποίο ταξίδεψε μέχρι την Λάρισα για να τον συναντήσει.
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