Ο ψηλότερος Έλληνας στον ALPHA

Τα θετικά αλλά και τα αρνητικά, που έχει η ζωή για έναν άνθρωπο με ύψος 2 μέτρα και 26 εκατοστά, αποκάλυψε στην τηλεόραση του ALPHA, ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πρόκειται για τον ψηλότερο Έλληνα στον κόσμο, που ζει στη Γερμανία και κατάγεται από την Λάρισα.. Ο 36χρονος επιχειρηματίας, έγινε μάλιστα πρώτη είδηση σε τηλεοπτικό κανάλι της Ιαπωνίας, το οποίο ταξίδεψε μέχρι την Λάρισα για να τον συναντήσει.