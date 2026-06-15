Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας στον Alpha – Ακατάσχετες οι παροχές για παιδιά
Λύση μετά το ρεπορτάζ του Alpha
Λύση στο θέμα της φορολόγησης των παροχών έδωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών μετά το ρεπορτάζ του ALPHA για τον 9χρονο που δεν μπορούσε να πάρει ακουστικά βαρηκοΐας αλλά και το σχετικό βοήθημα γιατί οι γονείς του χρωστούσαν στην εφορία. Η ρύθμιση αυτή αφορά δεκάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα που λαμβάνουν τέτοιου είδους παροχές.
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