Ανάλγητος συμψηφισμός για 9χρονο – Ιδιώτης πλήρωσε τα ακουστικά βαρηκοΐας
Ένα εννιάχρονο αγόρι γνώρισε το σκληρό πρόσωπο της γραφειοκρατίας. Λόγω ενός χρέους της οικογένειάς του, το παιδί δεν μπορούσε να προμηθευτεί τα ακουστικά βαρηκοΐας που χρειαζόταν, καθώς αν πιστώνονταν τα χρήματα για τα ακουστικά, θα κατάσχονταν από την εφορία.
Τελικά την λύση, έδωσε ένας ιδιώτης.
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