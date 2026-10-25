Νίκος Γκάλης:Το Μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους

Με μια παρέμβαση , λίγων λέξεων , ο άνθρωπος που εδραίωσε και ανέδειξε σε ολόκληρο τον κόσμο τον Ελληνικό Μπάσκετ , Νίκος Γκάλης , στέλνει το δικό του μήνυμα σε όλους όσοι ασχολούνται με το άθλημα.

΄΄Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα.

Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι.

Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα΄΄.

Η αποχή απο θέσεις ευθύνης του Νίκου Γκάλη , του Παναγιώτη Γιαννάκη αλλά και άλλων απο τα ΄΄χρυσά΄΄ παιδιά του 1987, πάντα αποτελούσε σημείο συζήτησης στους κόλπους των φιλάθλων που αγαπάνε το άθλημα και στηρίζουν τις προσπάθειες παιχτών , προπονητών και σωματείων .

Ισως έφτασε η ώρα να καθαρίσει ΄΄ η ήρα απο το σιτάρι ΄΄ .