Νέος φωτισμός στις οδούς Διον. Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου

Νέο φωτισμό απέκτησε ο ιστορικότερος περίπατος της Αθήνας. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, τοποθετήθηκαν κατά μήκος της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, 125 νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας, που αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών.