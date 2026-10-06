Καταγγελία για χειροδικία από γιαγιά παιδιού

Σε ένα απίστευτο περιστατικό σε νηπιαγωγείο της Αθήνας. Ηλικιωμένη επιτέθηκε σε νηπιαγωγό επειδή δεν της επέτρεψε να παραλάβει το εγγονάκι της, καθώς, δεν είχε την απαραίτητη βεβαίωση.

Μιλώντας στον ALPHA, η μητέρα του πεντάχρονου αγοριού, υποστήριξε, πως η εκπαιδευτικός έσπρωξε πρώτη τη μητέρα της.