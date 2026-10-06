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Καταγγελία για χειροδικία από γιαγιά παιδιού

Νέο επεισόδιο σε νηπιαγωγείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/10/2026 20:54

Σε ένα απίστευτο περιστατικό σε νηπιαγωγείο της Αθήνας. Ηλικιωμένη επιτέθηκε σε νηπιαγωγό επειδή δεν της επέτρεψε να παραλάβει το εγγονάκι της, καθώς, δεν είχε την απαραίτητη βεβαίωση.

Μιλώντας στον ALPHA, η μητέρα του πεντάχρονου αγοριού, υποστήριξε, πως η εκπαιδευτικός έσπρωξε πρώτη τη μητέρα της.

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