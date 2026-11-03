Η διαδρομή του κλεμμένου χαλκού- Κυκλώματα κλεπταποδόχων
Στο επίκεντρο της παράνομης διακίνησης μετάλλων βρίσκονται και οι αποδέκτες του κλεμμένου υλικού. Μάντρες-«φαντάσματα» φέρονται να λειτουργούν ως κρίκοι σε ένα οργανωμένο κύκλωμα, παραλαμβάνοντας χαλκό και άλλα μέταλλα που προέρχονται από κλοπές. Πρόκειται για μια ολόκληρη πυραμίδα παράνομου εμπορίου, με διακριτούς ρόλους και διαδρομές, που επιτρέπει στα κλεμμένα μέταλλα να καταλήγουν στην αγορά.
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