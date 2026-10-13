Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα
Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές, για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που πλήττει ήδη πολλές περιοχές της χώρας.
Στην Εύβοια, έχει ήδη ηχήσει το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Έντονα φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες και στην Αττική.
Ο μετεωρολόγος του ALPHA, Γιώργος Τσατραφύλλιας, μάς ενημερώνει αναλυτικά για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες.
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