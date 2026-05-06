Νεκρός άνδρας σε βαγόνι τρένου

Σορός άνδρα, 54 ετών, εντοπίστηκε το μεσημέρι σε παλιό βαγόνι τρένου, στην περιοχή του κόμβου Δικαστηρίων με τον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Το άψυχο σώμα εντόπισε υπάλληλος εταιρείας φύλαξης που ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η σορός θα μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ