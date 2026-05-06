Αυτοδικία στην Κρήτη – Εκτέλεσε τον φίλο του νεκρού γιου του

54χρονος στην Κρήτη εκτέλεσε με έξι σφαίρες τον φίλο του γιού του, επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια.

Μετά το έγκλημα ο άνδρας παραδόθηκε στις αρχές.

Σοκάρει το ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στην Κρήτη καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα.

Ανοίγει και πάλι η συζήτηση για την οπλοκατοχή και την αντιδικία.