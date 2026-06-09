Νεκρή 70χρονη από σοβαρό τροχαίο στα διόδια των Μαλγάρων

Εβδομηντάχρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά το σοβαρό τροχαίο, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 70χρονη και να τραυματιστεί ο σύζυγός της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, ενώ ο σύζυγός είναι ελαφρά τραυματισμένος. Ο άντρας φέρει τραύμα στο άνω άκρο, ωστόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία.