Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας
Πυροβολήθηκε εξ επαφής μέσα στο όχημα της.
Τραγικός ο επίλογος της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, με τις Αρχές να την εντοπίζουν νεκρή, με τραύμα στο κεφάλι, μέσα στο αυτοκίνητό της.
Ραντεβού θανάτου, φέρεται να της είχε στήσει, ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του, δύο ημέρες μετά το έγκλημα.
Μας ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου.
