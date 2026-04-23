Μυστήριο, με τη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο
Ο δράστης τον μαχαίρωσε στην καρδιά.
Μυστήριο γύρω από το κίνητρο της δολοφονίας του 27χρονου ο οποίος δέχτηκε χθες το βράδυ χτύπημα στην καρδιά με αιχμηρό αντικείμενο στον Άγιο Δημήτριο.
Το θύμα που εντοπίστηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου, είναι γιος ταξίαρχου της Αστυνομίας, που υπηρετεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Περγελής.
