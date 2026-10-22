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Νέα ευρήματα στην υπόθεση του ελληνικού μπάσκετ: Πάνω από 100.000 ευρώ στο σπίτι δεύτερου διαιτητή

Ενώπιον του ανακριτή οι έξι συλληφθέντες.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/10/2026 10:24
Νέα ευρήματα στην υπόθεση του ελληνικού μπάσκετ: Πάνω από 100.000 ευρώ στο σπίτι δεύτερου διαιτητή
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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερα από 100.000 ευρώ στο σπίτι δεύτερου διαιτητή.

Το εύρημα έρχεται μία ημέρα μετά τον εντοπισμό 820.000 ευρώ στην κατοικία ενός άλλου διαιτητή.

Όπως αναφέρουν οι διαθέσιμες πληροφορίες, χρηματικά ποσά βρέθηκαν και στα σπίτια άλλων κατηγορουμένων, με τα ποσά αυτά να είναι μικρότερα σε σχέση με εκείνα που εντοπίστηκαν στις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις.

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Στη Δικαιοσύνη οι έξι συλληφθέντες

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ενώπιον του ανακριτή για τους έξι συλληφθέντες, οι οποίοι παρέμειναν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Πέντε από τους εμπλεκομένους συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους. Ο έκτος παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ λίγο μετά τις 20:00 το προηγούμενο βράδυ, καθώς υπήρχε επίσης ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

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