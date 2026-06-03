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Επόιθεση με ρόπαλο για ένα ζευγάρι…παπούτσια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/06/2026 22:03
Επόιθεση με ρόπαλο για ένα ζευγάρι…παπούτσια
INTIME

Χτύπησαν  με ρόπαλο έναν νεαρό  για να πάρουν τα παπούτσια   από τον φίλο του. Εννιά νεαροί  από 17 έως 20 χρόνων επέλεξαν αυτόν τον τρόπο για να υλοποιήσουν το σχέδιο τους.

Οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν  τα θύματα τους τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε πάρκο στην περιοχή της Παιανίας . Αρχικά επιτέθηκαν στον 18χρονο  νεαρό και  με την χρήση του ροπάλου  τον τραυμάτισαν στο κεφάλι

Στην συνέχεια με την χρήση σωματικής βίας ανάγκασαν τον 16χρονο φίλο του να τους δώσει τα ….παπούτσια  που φορούσε.

Μετά από αναζήτηση οι αστυνομικοί  τους εντόπισαν  τους συνέλαβαν  και κατέσχεσαν το ρόπαλο.

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