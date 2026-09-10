Νάξος: Νεκρή 42χρονη σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στη Νάξο, καθώς μια 42χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Το τροχαίο έγινε στην περιοχή Μητροπόλου, πάνω από το Γαλανάδο.

Έχασε τον έλεγχο του οχήματός της

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δεν έχουν διευκρινιστεί. Η 42χρονη, ενώ κινούνταν στην περιοχή, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Από τη σύγκρουση οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Προσπάθησαν να την κρατήσουν στη ζωή

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ για να προσφέρουν βοήθεια στην 42χρονη. Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, επιχειρώντας να την κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειές τους, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.