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Ναυάγιο στην Σάμο: Ανήλθαν στους 15 οι διασωθέντες- Βρέθηκε αγνοούμενος

Έρευνες για τρεις αγνοούμενους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 13:55
Ναυάγιο στην Σάμο: Ανήλθαν στους 15 οι διασωθέντες- Βρέθηκε αγνοούμενος
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Συνεχίζονται οι έρευνες στο πολύνεκρο ναυάγιο Βόρεια της Σάμου.

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Οι έρευνες επέφεραν καρπούς, καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν και να διασώσουν έναν άνδρα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στον λιμένα Μαλαγαρίου και έπειτα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να εντοπιστούν 3 αγνοούμενοι που φαίνεται ότι επέβαιναν στο ταχύπλοο, σύμφωνα με την δήλωση των διασωθέντων.

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