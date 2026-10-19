Ναυάγιο στην Σάμο: Ανήλθαν στους 15 οι διασωθέντες- Βρέθηκε αγνοούμενος
Έρευνες για τρεις αγνοούμενους
Συνεχίζονται οι έρευνες στο πολύνεκρο ναυάγιο Βόρεια της Σάμου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Οι έρευνες επέφεραν καρπούς, καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν και να διασώσουν έναν άνδρα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στον λιμένα Μαλαγαρίου και έπειτα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο άνδρας βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.
Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να εντοπιστούν 3 αγνοούμενοι που φαίνεται ότι επέβαιναν στο ταχύπλοο, σύμφωνα με την δήλωση των διασωθέντων.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις