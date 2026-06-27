“Να μ΄ αγαπάς”- Tο καθηλωτικό φινάλε της σειράς

Με συγκινητικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο τηλεοπτικό κοινό.

Το τελευταίο επεισόδιο κατέγραψε ρεκόρ τηλεθέασης, ενώ η σειρά κυριάρχησε, διατηρώντας την πρώτη θέση καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν.

Ο ALPHA, συνεχίζει να επενδύει σε παραγωγές υψηλής ποιότητας και αισθητικής, προετοιμάζοντας ήδη ένα δυνατό πρόγραμμα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.