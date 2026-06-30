«Μεταμόρφωση» στο κυκλοφοριακό- Διαπλάτυνση στην έξοδο της ταλαιπωρίας

Να έλθουμε τώρα σε ένα αποκλειστικό θέμα. Ο εφιάλτης των οδηγών στον κόμβο Μεταμόρφωσης σε λίγο καιρό θα τελειώσει, καθώς ξεκινούν τα έργα διαπλάτυνσης των εξόδων της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία.

Ο ALPHA, φέρνει απόψε στο φως βίντεο του υπουργείου Υποδομών με τη νέα όψη που θα πάρει ο Κόμβος το φθινόπωρο.