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«Μεταμόρφωση» στο κυκλοφοριακό- Διαπλάτυνση στην έξοδο της ταλαιπωρίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/06/2026 20:43

Να έλθουμε τώρα σε ένα αποκλειστικό θέμα. Ο εφιάλτης των οδηγών στον κόμβο Μεταμόρφωσης σε λίγο καιρό θα τελειώσει, καθώς ξεκινούν  τα έργα διαπλάτυνσης των  εξόδων της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία.

Ο ALPHA, φέρνει απόψε στο φως βίντεο του υπουργείου Υποδομών με τη νέα όψη που θα πάρει ο Κόμβος το φθινόπωρο.

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