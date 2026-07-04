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Μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης -Μήνυμα από το 112

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/07/2026 22:35
Μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης -Μήνυμα από το 112
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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 20:30. Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια και στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς Τιτάν.

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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