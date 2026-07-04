Δύο περιστατικά προσάραξης σκαφών σε Αίγινα και Αντίπαρο

Δύο περιστατικά προσάραξης σκαφών σημειώθηκαν το Σάββατο σε Αίγινα και Αντίπαρο, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Αίγινας, όπου προσάραξε θαλαμηγός με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και τρία άτομα πλήρωμα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και αρχικά επιβιβάστηκαν στη σωστική λέμβο του σκάφους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Στην περιοχή βρέθηκαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή έπνεαν νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 με 4 μποφόρ.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στο Δεσποτικό στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας, στην Αντίπαρο, όπου προσάραξε ιστιοφόρο-καταμαράν με έξι αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη για παροχή συνδρομής.