Άσκηση τρόμαξε τουρίστες στον ΒΟΑΚ- Εθνοφύλακες με όπλα σε αγροτικό

Σκηνές πανικού για τουρίστες στην Κρήτη καθώς είδαν μπροστά τους ,στον ΒΟΑΚ, ένα αγροτικό όχημα που στην καρότσα ήταν δυο οπλισμένοι άνδρες που σημάδευαν αυτοκίνητα.

Ήταν σε εξέλιξη άσκηση της εθνοφυλακής ωστόσο οι τουρίστες δεν το γνώριζαν και οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

Μάς ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου.