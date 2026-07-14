Μαζικά κρούσματα σαλμονέλας – Εντοπίστηκε ο προμηθευτής

Αυστηρές προειδοποιήσεις από τον ΕΟΔΥ μετά τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία. “Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για δυο με τρεις ημέρες καθώς αναμένονται νέα κρούσματα”.

Εν τω μεταξύ οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Αναγκαίο ωστόσο είναι να εντοπιστεί ο ενδιάμεσος αλλά και η μονάδα εκτροφής πουλερικών.