Μαθήτρια έπεσε από μπαλκόνι σχολείου- Χειρουργήθηκε στο κεφάλι

Στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, νοσηλεύεται μια 13χρονη μαθήτρια, που έπεσε το πρωί από το μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαϊδάρι. Η πτώση του παιδιού συνέβη την ώρα του διαλείμματος και αμέσως σήμανε συναγερμός. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.