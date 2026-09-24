Μαρούσι: Δύο γυναίκες δέχθηκαν επίθεση

Δύο γυναίκες δέχθηκαν διαδοχικές επιθέσεις στο Μαρούσι μέσα σε περίπου μία ώρα, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν έναν 22χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης. Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, για πανελλήνιο πρωταθλητή στο kick boxing. Οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν το χθες το απόγευμα, στη λεωφόρο Κηφισίας και στο Πολύδροσο Αμαρουσίου.

Η επίθεση στη λεωφόρο Κηφισίας

Η πρώτη επίθεση έγινε χθες, περίπου στις 18:00 στη λεωφόρο Κηφισίας. Μία νεαρή γυναίκα είχε μόλις τελειώσει τη δουλειά της και κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ της εταιρείας όπου εργάζεται. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε ξαφνικά από πίσω. Την έπιασε από τον λαιμό και στη συνέχεια φέρεται να την έριξε στο έδαφος. Εκεί, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο.

Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να σταματήσουν τον δράστη, όμως εκείνος κατάφερε να φύγει.

Η δεύτερη επίθεση στο Πολύδροσο

Λίγο αργότερα, ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε ακόμη μία γυναίκα, αυτή τη φορά στο Πολύδροσο Αμαρουσίου. Θύμα ήταν μία 55χρονη, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της, σε πιο απομονωμένο σημείο.

Ο άνδρας φέρεται να την πλησίασε ξαφνικά, να τη χτύπησε και στη συνέχεια να την έβγαλε από το όχημα. Πήρε το αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε. Το όχημα εντοπίστηκε αργότερα στην Αγία Παρασκευή. Ο 22χρονος φέρεται να το εγκατέλειψε και επέστρεψε στο σπίτι του.

Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του ενημέρωσε τις Αρχές και υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν, σύμφωνα με όσα γνώριζε, το πρόσωπο που είχε επιτεθεί στις δύο γυναίκες. Αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 22χρονου και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.