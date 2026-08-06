Μάνη: Αίσιο τέλος για οικογένεια Γάλλων που εγκλωβίστηκε στο Φαράγγι του Βυρού

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας τετραμελούς οικογένειας Γάλλων, η οποία εγκλωβίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Φαράγγι του Βυρού, στη Δυτική Μάνη.

Οι δύο γονείς και τα έφηβα παιδιά τους έχασαν το σηματοδοτημένο μονοπάτι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν την έξοδο, κάλεσαν το 112 περίπου στις 22:00.

Στην περιοχή στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, το Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλης και εθελοντές του Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας ΓΑΙΑ. Παρά το σκοτάδι και το δύσβατο έδαφος, οι διασώστες εντόπισαν την οικογένεια και την οδήγησαν με ασφάλεια έξω από το φαράγγι.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 00:30, ενώ και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας ήταν καλά στην υγεία τους.